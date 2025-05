Petista Quaquá quer Alessandro Molon candidato ao Senado no RJ

Vice-presidente nacional do PT, o prefeito de Maricá, Washington Quaquá jogou para longe a tentativa da deputada Benedita da Silva de chegar ao Senado mais uma vez. Quaquá já avisou que vai trabalhar pela candidatura de Alessandro Molon, do PSB.

Na semana passada, a coluna revelou que, dentro do PT, a candidatura de Benedita não estava sendo levada a sério pelos dirigentes.

Nessa configuração, os candidatos ao Senado pelo Rio, até o momento são: Molon, Flávio Bolsonaro e o governador Cláudio Castro, pelo PL, e Luciana Boiteux, do Psol. São duas vagas em 2026.

Quaquá, aliás, manteve sua candidatura a presidente nacional do PT. Seus aliados dizem que ele aguarda a resposta do líder do MST João Paulo Rodrigues para saber se desiste da candidatura em prol da liderança do movimento sem-terra.