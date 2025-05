Em São Paulo, dois candidatos do PT apoiam Edinho Silva

O PT já encerrou, na sexta-feira, 9, as inscrições das chapas que disputarão as eleições internas do partido nos estados. O movimento dessas candidaturas é importante para se ter um termômetro de como serão as eleições nacionais e a divisão do poder não só na Comissão Executiva petista, como no Diretório Nacional.

Em São Paulo, foram apresentadas quatro candidaturas. O candidato com mais chances é atual presidente, o deputado federal Kiko Celeguim. Ex-prefeito de Franco da Rocha, Celeguim é apoiador de Edinho Silva. Os dois são do mesmo grupo, a tendência Construindo um Novo Brasil (CNB).

Outro nome da disputa é o do deputado estadual Antonio Donato. Donato fazia parte do grupo Novo Rumo, que, com petistas históricos, tem sido desfeito desde que os dirigentes decidiram apoiar a candidatura de Edinho Silva e não apoiar o deputado Rui Falcão.

O ex-ouvidor das polícias de São Paulo Claudinho Silva é o terceiro candidato, que deve apoiar Falcão. Já a outra adversária é Jandyra Uehara, do grupo Articulação de Esquerda, apoiadora do candidato a presidente nacional Valter Pomar.