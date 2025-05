Humberto Costa tenta arrumar a casa na eleição do PT

O presidente nacional do PT, o senador Humberto Costa, está tentando arrumar a bagunça em sua própria casa, Pernambuco. A eleição interna do PT no estado tem nada menos que sete candidatos, três deles da mesma tendência, a Construindo um Novo Brasil (CNB), da qual Humberto e Lula fazem parte.

Coordenador da CNB na Câmara, o deputado Carlos Veras desembarca amanhã de Nova York diretamente em Recife para tentar afunilar as candidaturas e fechar as chapas com menos candidatos. Ele mesmo é um dos concorrentes.

Outros nomes da CNB são o de Sérgio Goiana, assessor de Humberto Costa, e o da prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado. Os três candidatos apoiam Edinho Silva para a presidência nacional da legenda, mas não conseguiram fechar um nome que represente a CNB devido ao que Veras considerou à coluna serem “questões locais”.

Com tantos nomes, cresce a possibilidade de a eleição ir a segundo turno, prolongando o processo de eleições internas do partido e as polêmicas regionais. É isso que Veras disse querer evitar.

“Vou trabalhar até o último dia pelo entendimento”, disse Carlos Veras que, por enquanto, não cogitou retirar sua candidatura.