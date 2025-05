A agenda de Lula na França, em junho

Lula nem voltou da visita à China, e sua equipe já prepara a nova viagem, desta vez para a França. O petista terá encontros com o presidente Emmanuel Macron e com integrantes do governo francês nos dias 5 e 6 de junho, em Paris.

Em seguida, Lula segue para Nice, onde participa nos dias 8 e 9 da Cúpula dos Oceanos, das Nações Unidas. O convite para a participação do brasileiro foi feito por Macron, em um telefonema para Lula em janeiro deste ano.

A comitiva que acompanhará o presidente ainda não está fechada, mas certamente terá destaque a participação do Ministério do Meio Ambiente, em virtude da Cúpula dos Oceanos.