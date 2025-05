Filho de Quaquá disputa presidência do PT no Rio com deputado

Diego Zeidan, filho do prefeito de Maricá, Washington Quaquá, vai disputar contra apenas um candidato a presidência do PT no estado do Rio de Janeiro. O adversário é o deputado Reimont.

Zeidan é secretário de Habitação do Rio. Lançou sua candidatura oficialmente nesta terça-feira, 13, no Circo Voador. A candidatura tem grande influência de Quaquá. Com um dos vice-presidentes do PT, o prefeito de Maricá tem tentado influir na política partidária de forma mais consistente nos últimos meses. Lançou-se candidato a presidente para disputar com Edinho Silva, do mesmo grupo político, mas acabou desistindo do pleito.

Professor aposentado, Reimont tem feito, nas redes sociais, a defesa do governo sobre a roubalheira do INSS. “Sabe qual a vontade política do governo Bolsonaro? Colocar tudo debaixo do tapete”, disse ele em um dos vídeos.