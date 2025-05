Parlamentares que contrariaram PSB com CPI não serão punidos

O PSB orientou os parlamentares a não endossarem a CPMI do INSS, mas não deve punir nem os deputados nem os senadores que votaram pelo pedido instaurado pela senadora Damares Alves, do PL. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, afirmou à coluna que não haverá punição porque não se trata de “uma questão de princípios, em que a gente está tem de fechar questão”.

Disse Siqueira:

“A posição do PSB é contra a CPI porque isso está sendo apurado. É polícia, é CGU. Não há necessidade dela. Agora, se um deputado ou outro assina, o que vamos fazer?”

Entre os quatro deputados que assinaram pela CPMI, está Tábata Amaral, de São Paulo. Criadora do Pé de Meia, ela é namorada de João Campos, prefeito do Recife, que deve assumir a presidência do PSB no final do mês.

Além dos 4 deputados, dois dos quatro senadores da bancada assinaram o requerimento de Damares. “Já punimos deputados quando eram coisas que contrariaram o programa do PSB, mas não nessa circunstância”, disse o presidente do partido.

Siqueira minimizou o impacto de uma CPI para o governo Lula:

“O governo não tem tanta coisa a temer com essa CPI porque ele está adotando as providências que os outros não adotaram.”