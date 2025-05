A campanha eleitoral antecipada do União Brasil no Rio de Janeiro

Todas as postagens do prefeito de Belford Roxo (RJ), Marcio Canella, tem o nome de candidatos do União Brasil ou que farão parte de uma futura coligação eleitoral em 2026.

No Instagram, Canella publica vídeos de obras e editais de concursos com sua logo eleitoral e de aliados, como o nome do governador Cláudio Castro, do PL; do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, do União Brasil, e do presidente do União Brasil, Antônio Rueda.

Das quatro logos, três nomes estarão nas ruas do Rio de Janeiro em campanha eleitoral em 2026. Rodrigo Bacellar para o governo, Cláudio Castro para o Senado e Rueda para a Câmara dos Deputados.

Os nomes, juntos, indicam uma coligação do União Brasil com o PL no Rio de Janeiro em 2026 e o alavancamento antecipado dos candidatos.