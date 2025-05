MDS premia bancos, empresas e governos por inclusão socioeconômica

O Ministério do Desenvolvimento Social entregou, na terça-feira, 29, em Brasília, o Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômico a empresas, estados e municípios que atingiram os melhores índices de empregabilidade e investimentos em programas sociais, além do apoio ao pequeno empresário. Foram premiados sete bancos, cinco empresas e 10 estados.

O evento contou com as presenças do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias, e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Mâcedo, além dos governadores Rafael Fonteles (PT), do Piauí, e Fábio Mitidieri (PSD), de Sergipe.

“O Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica é uma novidade. Estamos celebrando hoje o resultado do ‘campeonato do bem’, um campeonato que é fruto de muito trabalho”, declarou o ministro Wellington Dias.

O ministro valorizou os índices de empregabilidade entre as pessoas de baixa renda e exaltou a redução da fome no Brasil desde o início do governo. Reforçou também a importância de investimentos em programas sociais para sustentar o desenvolvimento do país. “Nós tivemos uma redução da fome já em 2023 e reduzimos a chamada linha da pobreza. É um trabalho contínuo. E isso aconteceu com o envolvimento de municípios, estados, do setor privado, de empresas e do empreendedorismo”, afirmou.

“O Brasil é um país que está entre os mais desenvolvidos do mundo, entre as dez maiores potências, mas precisa continuar a olhar e combater essa desigualdade”, ressaltou o ministro, que premiou também 12 microempresários que desenvolveram seus negócios por meio de programas sociais.

O Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômico reconhece projetos voltados à geração de renda, qualificação profissional e fomento ao empreendedorismo para famílias inscritas no Cadastro Único. Entre as empresas premiadas, o Carrefour foi destaque na categoria de empregabilidade para beneficiários do Cadastro Único. Também foram ressaltadas as ações das empresas McDonald’s, AEC, Supermercado Mateus e Raia Drogasil.

Na categoria estados, os governos do Rio Grande do Norte, Alagoas, Amazonas, Santa Catarina e Piauí apresentaram os melhores índices no último ano. Outros 15 municípios do país também foram homenageados.

Foram premiados ainda os bancos que investiram no programa “Acredita no Primeiro Passo”, que incentiva a qualificação profissional e a inserção dos cidadãos no mundo do trabalho, O Banco do Nordeste está entre os destaques, e investiu cerca de R$ 804 milhões no programa deste outubro do ano passado.

“O Brasil tem buscado justamente fazer com que o crédito, o crédito com agilidade e sem burocracia, chegue nas mãos das pessoas que mais precisam e que querem ter essa oportunidade de empreender”, afirmou Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste. “Tivemos um desafio de cumprir o orçamento de 500 milhões a partir de agosto de 2024, e o Banco do Nordeste foi além. Fizemos R$ 550 milhões em financiamentos. Foram mais de 60 mil contratos feitos e, agora, estamos na mesma toada em 2025. O desafio inicial era R$ 1 bilhão, mas anunciamos que o Banco do Nordeste vai investir R$ 1,6 bilhão no programa Acredita no Primeiro Passo”, concluiu Câmara.

O Banco da Amazônia (R$ 2,2 milhões), a Agência de Fomento do Piauí (R$ 1,4 milhão) e a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (1,06 milhão) também foram premiados na categoria “Acredita no Primeiro Passo”. Já a Caixa Econômica Federal (R$ 1,08 bilhão), o Bradesco (R$ 678,9 milhões) e o Banco do Brasil (R$ 545 milhões) foram premiados na categoria “Acredita no Segundo Passo”.

O Ministério do Desenvolvimento Social ainda concedeu a premiação para estados e municípios que atingiram os melhores desempenhos no Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho (IBEM). Entre os destaques estão os estados de Sergipe, Pernambuco, Bahia, Paraíba e Tocantins. Na categoria capitais, Recife (PE) foi a que apresentou o melhor índice, seguido de Porto Velho (RO), Natal (RN), Aracajú (SE) e João Pessoa (PB). O Prêmio teve o apoio da Entre Investimentos.