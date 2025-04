O que Ciro Nogueira fala sobre a corrida para a Presidência em 2026

Ciro Nogueira afirma que a candidatura de Ronaldo Caiado, do União Brasil, é “legítima”, mas que só irá para a frente caso se viabilize. Para ele, o cenário da eleição de 2026 ainda é incerto.

Presidente do PP, partido que formou uma federação com o União Brasil na terça-feira, 29, Ciro Nogueira afirmou à coluna que Caiado só será candidato da federação União-Progressista caso tenha viabilidade política.

Ciro sempre foi contra a candidatura de Caiado. O senador e presidente do PP afirma que o partido seguirá com Jair Bolsonaro, ou com um candidato apoiado por ele, em 2026.

O senador, no entanto, fechou um acordo com Caiado. A federação União Progressista irá apoiar a pré-candidatura, o que não é garantia da escolha do nome para 2026.