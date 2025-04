As quatro pautas prioritárias que os sindicalistas vão cobrar de Lula em Brasília

Os presidentes das centrais sindicais têm encontro marcado com Lula depois de seu retorno de Roma. A reunião acontece na terça-feira, 29, em Brasília. E os sindicalistas vão apresentar ao presidente uma pauta com quatro temas prioritários.

O documento que ainda está em elaboração e ao qual a coluna teve acesso defende como prioridades absolutas quatro pautas: São elas: a redução da jornada de trabalho; a isenção de IR dos salários até R$ 5 mil; o fortalecimento do Ministério do Trabalho como agente de formação e requalificação profissional; e o combate à inflação, com prioridade para medidas de queda dos preços dos alimentos.

Sobre a jornada de trabalho, um dos pontos a serem apresentados pelas centrais é a alteração da escala 6×1, mas “adequada a cada setor econômico e categoria” e por meio de negociações coletivas. É um tom mais moderado, mas um apoio dos sindicalistas à discussão sobre a escala, promovida pelo PSol no Congresso.

Até agora, o documento, intitulado “Pauta da classe trabalhadora”, apresenta uma lista de 30 reivindicações das centrais sindicais, entre elas a negociação coletiva para equiparação de gênero quanto aos salários no exercício das mesmas funções.

A reunião vai tratar também dos trabalhadores de aplicativos, como entregadores de plataformas digitais. Os sindicalistas querem que o governo atue na aprovação do projeto de lei da Câmara 12/2024. Apresentado pelo próprio governo, o projeto de lei está parado no Congresso há um ano.

Fora da pauta, dois temas têm permeado o mundo dos trabalhadores e podem assombrar a conversa com o presidente: as fraudes de R$ 6 bilhões no INSS, com cobrança indevida de mensalidades de aposentados e pensionistas e promovidas por associações de trabalhadores, e o estudo que tem sido desenvolvido pelo governo para substituir o vale-refeição por pagamentos diretos via Pix.

Participam do encontro os presidentes da CUT, Força Sindical, UGT, CSB, entre outras organizações.