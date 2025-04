Um nome que a bancada do União Brasil rechaçou para a liderança

Deputados do União Brasil na Câmara não aceitaram que o ex-ministro das Comunicações Juscelino Filho assumisse a liderança de bancada no lugar de Pedro Lucas Fernandes, que tinha sido convidado por Lula para assumir o ministério antes ocupado por Juscelino.

A indicação do nome de Juscelino Filho para comandar a bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados era de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Os deputados, no entanto, não aceitaram o nome.

Parlamentares do partido disseram à coluna que um dos motivos da resistência a Juscelino Filho é a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele, mesma razão pela qual ele foi exonerado do Ministério das Comunicações.

Devido à dificuldade do União Brasil em fechar consenso em torno de um novo líder, Pedro Lucas não aceitou, nesta quarta-feira, 23, o convite de Lula para comandar a pasta que era de Juscelino e continuou na liderança do partido.

Alcolumbre indicou o agora ex-presidente da Telebras, Frederico Siqueira Filho, para o Ministério das Comunicações após a decisão de Pedro Lucas de manter-se na Câmara dos Deputados. Siqueira Filho foi empossado no cargo nesta quinta-feira, 24.