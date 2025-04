Republicanos contratou empresa de um de seus secretários por R$ 1,2 milhão

O Republicanos contratou, por R$ 1,2 milhão, a empresa do seu secretário de Relações Internacionais para organizar um evento do partido em março.

A contratada foi a Premiere Consultoria e Projetos Ltda, que tem como único sócio Bruno de Alcântara Góes. Desde maio de 2024, Góes ocupa a função de secretário do Republicanos, partido comandado pelo deputado Marcos Pereira, de São Paulo.

O evento organizado pela empresa de Bruno Góes foi o “2º Encontro Nacional de Formação Política do Movimento Mulheres Republicanas”, entre 21 e 22 de março, no centro de convenções Brasil 21, em Brasília. A foto acima mostra Pereira discursando no encontro, que teve a participação de nomes como o presidente da Câmara, Hugo Motta, e a senadora Damares Alves.

Segundo o Republicanos, o objetivo do evento, destinado a vereadoras, vice-prefeitas, prefeitas, parlamentares e mulheres dirigentes estaduais do partido, entre outras autoridades femininas, era “treinamento e fortalecimento dos mandatos de republicanas recém-empossadas, por meio da troca de experiências e informações estratégicas”.

O contrato do Republicanos com a empresa de seu secretário de Relações Internacionais é datado de 27 de fevereiro, menos de um mês antes do evento. Assinaram o documento Góes e o tesoureiro do partido, Joaquim Mauro da Silva. A contratação previu serviços de “assessoramento, produção, organização, montagem e coordenação-geral” do encontro.

Ficou acertado que a Premiere Consultoria receberia do Republicanos R$ 1,245 milhão pelo trabalho — dinheiro oriundo do Fundo Partidário. Deste valor, conforme prestação de contas do partido ao TSE, R$ 945 mil já foram pagos, dos quais R$ 645 mil de entrada, após assinatura do acordo e emissão de nota fiscal, e R$ 300 mil em março. Outros R$ 300 mil ainda seriam pagos em abril.

A coluna procurou o Republicanos, perguntando ao partido sobre os critérios e motivos que levaram à contratação da empresa de seu secretário de Relações Internacionais para organizar o do evento. O partido também foi questionado sobre conflito de interesses no contrato.

O Republicanos afirmou que a contratação “atendeu aos critérios técnicos de capacidade operacional, experiência na execução de eventos de grande porte e conformidade com os princípios de economicidade e interesse público”. Também afirmou que a empresa de Góes “prestou todos os serviços previstos contratualmente, conforme se comprovará por vasta documentação acostada à prestação de contas do exercício de 2025 que será submetida à Justiça Eleitoral”.

Ainda conforme o partido, Bruno Góes “não ocupa qualquer cargo de direção partidária no Republicanos, tampouco integra os órgãos formalmente reconhecidos como diretivos pelo estatuto partidário. Trata-se, portanto, de ator externo à estrutura de direção, o que por si só afasta qualquer presunção de irregularidade na contratação”.

Bruno Góes disse à coluna que a Premiere tem 20 anos de existência e atende “clientes privados e do setor público, no Brasil e no exterior”. Segundo o secretário do Republicanos, o valor pago pelo partido à sua empresa “é referente a organização do evento como um todo, com mais de 20 fornecedores contratados e o evento entregue de forma primorosa, conforme fotos e vídeos”.

“A empresa é contactada pelos clientes e solicitada a apresentar projeto e orçamento do evento. O fato de ser secretário não gera nenhum conflito, é um cargo sem remuneração e realizado de forma voluntária. Não existe vedação legal”, disse.