Deputados da oposição falam em greve de fome pela anistia

Em protesto à decisão de Hugo Motta de não pautar o projeto da anistia, que arrecadou 264 assinaturas no requerimento de urgência, a oposição prepara uma nova leva de obstrução total na Câmara dos Deputados e alguns deputados falam até em greve de fome.

A obstrução, iniciada nesta quinta-feira, 24, será total, ou seja, no plenário e nas comissões da Casa. Os parlamentares do PL falam em “traição” de Hugo Motta e o acusam de não seguir um acordo feito durante a campanha para a presidência da Câmara.

Segundo apurou a coluna, alguns parlamentares do PL falam em fazer greve de fome nas dependências da Câmara para pressionar Motta. A ação tem como referência o protesto feito pelo deputado Glauber Braga, do PSol do Rio de Janeiro.

Glauber ficou em greve de fome, no plenário 5 da Câmara dos Deputados, onde ocorreu a reunião do Conselho de Ética que aprovou, por 13 votos a cinco, sua cassação. Após o protesto, que durou 8 dias, o deputado conseguiu um acordo com Motta, que disse que não votaria sua cassação neste primeiro semestre e que ele teria tempo para montar sua defesa.

Os próximos passos do protesto contra a decisão de Motta de não pautar o projeto da anistia serão decididos na próxima semana entre os deputados da oposição.