As apostas do PT no Rio de Janeiro para 2026

As maiores apostas de votos no PT do Rio de Janeiro para 2026 são as candidaturas de Anielle Franco e Marcelo Freixo.

A ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle Franco irá fazer sua estreia na política como candidata à Câmara dos Deputados; e Marcelo Freixo quer retornar à Casa onde exerceu um mandato, entre 2018 e 2022.

Para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), a aposta do PT é André Ceciliano. Secretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, Ceciliano foi presidente da Alerj entre 2019 e 2023.

O PT ainda não definiu um nome para o Senado. Entre os candidatos aventados no partido estão a deputada e ex-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, e o ex-prefeito de Maricá Fabiano Horta.