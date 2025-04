Bolsonaro usa entrevista de José Múcio para se defender

Réu no STF pela tentativa de golpe, Jair Bolsonaro usou nesta quinta-feira, 24, uma declaração do ministro da Defesa, José Múcio, para se defender.

Bolsonaro divulgou no X, no Instagram e também no WhatsApp, em mensagem enviada a uma lista com deputados, senadores e jornalistas, um vídeo de 2 de janeiro de 2023 em que Múcio classificou como “manifestação da democracia” os acampamentos em frente a quarteis, que pediam intervenção militar. Seis dias depois, veio o 8 de Janeiro.

“Aquelas manifestações nos acampamentos, eu falo assim com muita autoridade porque tenho parentes lá, de Recife, alguns amigos aqui. É uma manifestação da democracia. A gente tem que entender que nem todos os adversários são inimigos. A gente tem até inimigos correligionários. Aquilo vai se esvair, vai chegar para um lugar que todos nós queremos”, afirmou Múcio na ocasião.

A mensagem disparada por Bolsonaro disse ser uma “farsa” atribuir caráter golpista aos acampamentos. Ele afirmou que Múcio “desmonta a tese de acampamento golpista” e que, a partir das declarações do ministro, o governo Lula “assumiu a responsabilidade pelos acampados”.