Câmara paga viagem para ‘visita técnica’ de deputado a vinícolas na Argentina

O deputado Fernando Monteiro deu um pulo ali na Argentina, com dinheiro público, para conhecer… as vinícolas de Mendoza. A viagem, que teve chancela de missão oficial pela Câmara dos Deputados, não foi exatamente cara, mas custou R$ 7 mil aos cofres da Casa. De 28 de março a 1º de abril, o parlamentar integrou uma missão oficial da Prefeitura de Lagoa Grande (PE), chamada “Missão Mendoza”.

A missão foi organizada e paga pelo governo de Pernambuco e contou com a presença da prefeita de Lagoa Grande, Catharina Garziera, do PSB, e de deputados estaduais, como Jarbas Filho. A excursão de Monteiro, no entanto, foi paga pela Câmara dos Deputados, e não pelo governo pernambucano.

A agenda do deputado consistiu em “visitas técnicas” a vinícolas de Mendoza, encontros com produtores de vinho e um evento relacionado a um acordo de cooperação do estado argentino com Pernambuco. O objetivo é transformar o município de Lagoa Grande em uma referência em “eno experience” no Nordeste brasileiro.

Lagoa Grande é uma cidade no Vale do São Francisco, em Pernambuco, e um dos principais produtores de vinho do estado. O município abriga cinco das oito vinícolas do vale.

Um dos locais visitados pelo deputado e pelos integrantes da “Missão Mendoza” foi a Huentala Wines. Localizada em Gualtallary, região vitivinícola argentina no Vale do Uco, a Huentala Wines produz vinhos finos e oferece um cardápio de “alta gastronomia”.

Em vídeos, o deputado aparece degustando vinhos e aprendendo danças típicas com a comunidade local do Vale do Uco.

Deputado há três mandatos, Monteiro tem dois projetos de lei na Câmara dos Deputados sobre o tema. Nenhum dos dois chegou a ser analisado sequer por comissões da Casa. A proposta mais recente, de março de 2025, declara “o município de Lagoa Grande como a Capital Nordestina da Uva e do Vinho”.