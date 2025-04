A candidata considerada fora da disputa na lista de desembargadores para o STJ

A desembargadora Marisa Ferreira dos Santos, do TRF-3, é considerada carta fora do baralho na lista tríplice de desembargadores indicados para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Estão no páreo ainda Carlos Augusto Pires Brandão e Daniele Maranhão, ambos do TRF-1.

Lula está há seis meses com a lista tríplice de desembargadores e de procuradores para as vagas das ministras Laurita Vaz e Assusete Magalhães, que se aposentaram do STJ. Vários fatos explicam a demora do presidente na escolha do nome.

Entre os motivos, como revelou a colunista Carolina Brígido, do PlatôBR, o desafio de Lula é mapear os padrinhos de todas as vagas antes de escolher os ocupantes delas, para não dar a um agente político mais privilégios em relação a outros.

Após serem escolhidos por Lula, esses candidatos serão submetidos a sabatina na CCJ do Senado. Portanto, a equação também passa pela consulta prévia a Davi Alcolumbre, o presidente do Senado Federal, e o senador Otto Alencar, que comanda a CCJ.