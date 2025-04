Deputado pede que PGR investigue asilo de ex-primeira-dama do Peru no Brasil

O deputado Evair Melo, do PP do Espírito Santo, enviou um requerimento de indicação à Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta quarta-feira, 16, sugerindo a investigação do asilo da ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, no Brasil.

Nadine Heredia chegou a Brasília, nesta quarta-feira, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) após ter o asilo diplomático concedido pelo governo brasileiro.

No requerimento, Melo pede que a PGR apure a legalidade do asilo diplomático, investigue eventual “desvio de finalidade” na decisão e o uso indevido de bens públicos devido ao uso da aeronave da FAB.

O ex-presidente peruano Ollanta Humala e Nadine foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, em um caso envolvendo a Odebrecht e o governo do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez.

A defesa de Nadine alegou perseguição política na solicitação ao Brasil. Também foi levado em consideração um câncer que ela enfrenta. A ex-primeira-dama ficará no Brasil com seu filho mais novo.