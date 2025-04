Lula fará três viagens para tratar de reforma agrária

Até o dia 5 de maio, Lula deverá fazer três agendas de viagem com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Eles devem seguir por Rondônia e Pará, para entregar assentamentos, depois vão à divisa de Pernambuco com a Bahia, para lançar o primeiro assentamento irrigado do país, e encerram as viagens no Paraná, na Fazenda Brasileira, em Ortigueira. A Fazenda Brasileira foi ocupada por sem-terra em 2005.

Segundo o ministro, a reforma agrária este ano voltou ao ritmo dos primeiros mandatos de Lula. Até o final do mês, serão 15 mil famílias assentadas. A meta do governo é assentar 30 mil famílias este ano e outras 30 mil no ano que vem. É a metade da demanda por reforma agrária do país, que conta com 120 mil acampados, segundo levantamento do ministério.

Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário apontam que, desde 1995, o Brasil assentou 528 mil famílias. De 2016 a 2020, não houve assentamentos. E, nos dois últimos anos de seu governo, Jair Bolsonaro assentou pouco mais de duas mil famílias. Nos dois primeiros anos deste governo, Lula fez cerca de 24 mil assentamentos.

As viagens de Lula para mostrar a reforma agrária ocorrem em meio ao Abril Vermelho, do MST, que já fez mais de 20 ocupações pelo país. Os sem-terra têm criticado o governo e a gestão de Paulo Teixeira.