Briga de Jorge Kajuru com o próprio suplente chega ao STF

Chegou ao STF no começo de abril um processo que opõe o senador Jorge Kajuru, do PSB de Goiás, e o seu suplente, Milton José das Mercês. O caso está nas mãos de Flávio Dino.

Mercês processou Kajuru pelos crimes de injúria, calúnia e difamação em razão de um vídeo divulgado em outubro de 2024, no qual o senador o chamou de “bandido” e “corrupto” e o classificou como um “inimigo”.

A ação havia sido movida na Justiça de Goiás, mas foi enviada ao STF em razão do foro privilegiado do senador. A juíza de primeira instância considerou que os crimes atribuídos a Kajuru teriam sido cometidos durante o exercício do cargo e estariam relacionados ao mandato.

Milton das Mercês foi eleito segundo suplente de Jorge Kajuru em 2018. Com a morte do primeiro suplente, Benjamin Beze Júnior, em fevereiro de 2020, no entanto, Mercês se tornou o primeiro na fila de sucessão no mandato do senador.