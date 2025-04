Washington Quaquá, o candidato free-style do PT

O prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, não avisou seu grupo de que seria candidato à presidência do PT. A ministra Gleisi Hoffmann, que compunha a executiva do partido com ele — ela como presidenta e ele como um dos vice-presidentes —, soube da candidatura pela imprensa.

Autor de atos e frases polêmicas, como o apoio à libertação de Chiquinho Brazão, acusado de matar Marielle Franco, Quaquá integra o mesmo grupo político do principal candidato na disputa, o ex-ministro Edinho Silva, além de Gleisi e Lula.

Embora tenha se lançado sem aviso prévio, Quaquá não surpreendeu os companheiros. A única certeza entre os petistas é que os ataques internos e o chumbo trocado devem escalar.

“Quero um PT popular, dentro das favelas de todo o País. Edinho nunca sujou os sapatos numa comunidade. Não sabe o que é povo”, escreveu Quaquá.

Além de ministro no governo Dilma, Edinho Silva foi prefeito por três mandatos em Araraquara, no interior de São Paulo.