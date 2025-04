Eduardo Paes irá a El Salvador conhecer experiência de Bukele na segurança pública

Em seu quarto mandato na Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes tem hoje três prioridades em seu governo: segurança pública, segurança pública e segurança pública.

Paes, no entanto, não admite de jeito nenhum que isso tenha a ver com uma candidatura a governador no ano que vem. Diz que trazer o tema para o colo do prefeito é decorrência natural das aspirações do eleitorado.

Além de armar a Guarda Municipal de alguma maneira — a forma ainda está sob debate na Câmara de Vereadores —, Paes quer novos projetos. E, para isso, está disposto a buscar referências até em lugares inusitados.

Paes viaja em breve para El Salvador. Vai conhecer o que o extremista de direita Nayib Bukele tem feito por lá.