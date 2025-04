Câmara pode votar cassação de Glauber Braga antes de Chiquinho Brazão

A Câmara dos Deputados pode votar a cassação de Glauber Braga, do PSol do Rio de Janeiro, antes da cassação de Chiquinho Brazão. Hugo Motta afirmou a líderes do PSol que não tem um prazo para votar a perda do mandato do acusado de planejar a morte de Marielle Franco.

A greve de fome e a estadia de Glauber Braga nas dependências da Câmara dos Deputados até o fim de seu processo de cassação pode acelerar a tramitação do parecer, o que fará com que o caso possa ser votado antes do de Brazão.

O parecer pela cassação de Chiquinho Brazão está parado há 213 dias na Câmara dos Deputados. A cassação foi aprovada no Conselho de Ética em setembro de 2024 e, até agora, não foi pautada no plenário da Casa.

Deputados do PL ao Centrão consideram a cassação de Glauber Braga “inevitável”, apesar de alegarem ser um “exagero”. Os parlamentares disseram de forma reservada à coluna que Glauber “despertou a ira de Arthur Lira”.