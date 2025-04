Cláudio Castro quer instalar 200 mil câmeras no Rio de Janeiro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, viaja à China na semana que vem onde, entre outras compras, vai negociar 200 mil câmeras para instalar na Região Metropolitana do estado, para ficar sob o guarda-chuva da Secretaria de Segurança e auxiliar as polícias.

Castro ficou bem impressionado quando foi à Rússia no ano passado e viu a capacidade de monitoramento de Moscou. O governador avalia que o incremento das câmeras é fundamental para dar capilaridade ao trabalho da polícia.

A propósito, na China, Castro também quer negociar barcas e comboios de trem.