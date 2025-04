A tática do advogado de Filipe Martins para a próxima sessão do STF

A defesa de Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, tem uma estratégia para usar no Supremo Tribunal Federal (STF) nos dias 29 e 30 de abril, quando a primeira turma retomar o julgamento dos denunciados pelo 8 de Janeiro.

O advogado Sebastião Coelho, responsável pela defesa de Martins, tem dito a quem quer que encontre que sua estratégia é forçar ser preso nas dependências do STF para acusar o tribunal de violar as prerrogativas da defesa. Coelho foi desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Depois de aposentado ele se tornou advogado e tem aparecido constantemente junto a apoiadores de Jair Bolsonaro. Na sessão inicial do julgamento da denúncia da PGR pela primeira turma, ele foi detido pela segurança do STF por causar tumulto na entrada do tribunal.