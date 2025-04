Humberto Costa denuncia na PGR deputado que queria Lula morto

O presidente do PT, Humberto Costa, denunciou à PGR nesta quarta-feira, 9, o deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo. Em sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara na terça-feira, o bolsonarista disse querer ver o presidente da República morto. “Eu quero mais que o Lula morra, quero que ele vá para o quinto dos infernos, é um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra”, disse ele.

O petista pediu ao PGR Paulo Gonet que instaure um inquérito policial para apurar as declarações do parlamentar. Na representação à Porcuradoria-Geral da República, Humberto Costa diz que o deputado “se excedeu no exercício de sua imunidade parlamentar, para proferir ofensas, ameaças, incitar a violência e fazer apologia de prática de ato violento” contra o presidente.

Para o PT, “a gravidade da manifestação se intensifica pelo seu potencial de influenciar terceiros a praticarem atos de violência, comprometendo a ordem pública e o Estado Democrático de Direito”. O caso já ensejou um pedido da AGU para que a Polícia Federal investigue as falas de Gilvan da Federal.

Os petistas também pediram a cassação do deputado no Conselho de Ética da Câmara. O requerimento ao Conselho é assinado por Humberto Costa e pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias.