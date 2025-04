Líder do PL aborda deputados no aeroporto para pressionar por apoio à anistia

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, está recebendo deputados no desembarque do aeroporto de Brasília nesta terça-feira, 8, para pressionar pelo apoio ao projeto da anistia. O ato começou por volta de 11h no aeroporto e se estenderá para a Câmara dos Deputados.

Sóstenes organizou um corredor de pessoas contratadas pelo PL, vestidas de amarelo e azul, com camisas escritas “anistia já”. Os funcionários carregam informativos sobre o projeto que pede a anistia dos réus pelo 8 de Janeiro.

O deputado está recebendo seus pares parabenizando e agradecendo aos que já assinaram o pedido de urgência para o projeto e pressionando aqueles que ainda não assinaram.

A oposição precisa de 257 assinaturas para que o projeto da anistia seja votado direto no plenário sem passar por comissões. Até o último fim de semana, o pedido de urgência tinha 163 assinaturas.

A ideia do PL, que foi frustrada, era que a maioria dos líderes tivessem assinado o pedido de urgência. Dessa forma, não seria necessário, de acordo com o regimento da Câmara, coletar as 257 assinaturas.