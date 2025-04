Prefeito acusado de desviar R$ 261,3 mi da saúde contrata ex-ministro da Justiça

O prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel, do PSB, contratou o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo para representá-lo no Supremo Tribunal Federal em uma investigação que apura o desvio de R$ 261,3 da Saúde no município paraense.

Cardozo foi ministro da Justiça entre 2011 e 2016, perpassando os dois mandatos de Dilma. Em 2016, ele também foi o AGU da ex-presidente petista.

A reclamação apresentada por Cardozo, em nome do prefeito de Ananindeua, será julgada no próximo dia 18 pela 2ª Turma do STF. No final de 2024, o ministro Dias Toffoli já havia negado um recurso da mesma natureza apresentado pelo prefeito. Na época, no entanto, Dr. Daniel não tinha o ex-ministro da Justiça de Dilma em sua defesa.

Dr. Daniel é acusado de desviar R$ 261,3 milhões da Saúde de Ananindeua entre 2018 e 2022. Na época, o prefeito era sócio do hospital Santa Maria de Ananindeua, o segundo maior município do Pará.

Em 2014, o STJ negou um recurso de trancamento da ação contra o prefeito alegando que ele “ampliou seu lucro líquido em 838,56%, desde o início do desvio”.