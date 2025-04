Impasse sobre 2026 no RJ bagunça planejamento eleitoral do PL

O impasse político que paira sobre as próximas eleições majoritárias no Rio de Janeiro vem bagunçando o planejamento antecipado do PL no estado. O partido, inclusive, não descarta que o governador Cláudio Castro deixe de concorrer ao Senado para não entregar a cadeira ao seu vice, Thiago Pampolha, do MDB.

Castro quer que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, seja o candidato da situação e concorra ao cargo diretamente da cadeira de governador.

Pampolha afirma que não abrirá mão de ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. Caso Castro concorra ao Senado, Pampolha assumiria a cadeira em abril e disputaria o Executivo fluminense como governador.

Castro, no entanto, quer que Pampolha deixe o cargo de vice para que Bacellar assuma o governo após sua desincompatibilização. Desse jeito, o presidente da Alerj, e candidato de Castro, concorreria ao Executivo do Rio de Janeiro como governador.

Caso o impasse entre Pampolha e Bacellar não seja resolvido, Castro não descarta permanecer no mandato até o fim e apoiar o presidente da Alerj.