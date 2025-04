Quem irá no trio ao lado de Bolsonaro no ato pela anistia

Da classe política, apenas governadores e senadores terão espaço ao lado de Jair Bolsonaro no ato pela anistia, no domingo, 6.

O ex-presidente estará no chamado “trio um”, ao lado do organizador do ato, o pastor Silas Malafaia, e de outros líderes religiosos convidados por Malafaia.

Deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores estarão em trios atrás do principal.

O PL espera cerca de 350 mil pessoas no ato que tem o objetivo de pressionar o Congresso Nacional a aprovar o projeto da anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro.