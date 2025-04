Animado, Lula não deixou ministros dormirem no voo da Ásia

Na primeira longa viagem depois do acidente que lhe causou um hematoma no cérebro, chamou a atenção a animação do presidente na ida à Ásia. Mesmo na volta ao Brasil, em vez de descansar, Lula ficava em pé no avião, conversando com os ministros, às duas horas da manhã.

Ao menos publicamente, Lula não se queixou de nenhum problema físico. Apenas pediu, ao fim da viagem, uma pastilha para a garganta.

A próxima longa viagem do presidente será no mês que vem, para Rússia e China, países parceiros dos Brics. O presidente já avisou aos ministros para que bloqueiem suas agendas para viajar.