Lula estagnado enquanto Bolsonaro cresce nas redes

Estagnado há dez meses nas redes sociais, Lula tem metade dos seguidores de Jair Bolsonaro, cuja presença tem crescido moderadamente. Este é o resultado do monitoramento da empresa AtivaWeb, ao qual a coluna teve acesso com exclusividade.

Lula chega em abril com 13,4 milhões de seguidores, contra 26,3 milhões de seguidores de Bolsonaro. A taxa de engajamento do petista é também menor que a do ex-presidente (0,61% contra 0,52%).

O público de Bolsonaro é majoritariamente masculino (65,8%), enquanto o gênero é mais equilibrado nos seguidores de Lula (55,2% masculino e 44,8% feminino).

Bolsonaro tem mais resposta nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E Lula tem mais atuação no Nordeste, Norte e Sudeste.

O ex-presidente, como já apontou o cientista de dados Alek Maracajá, CEO da AtivaWeb, vai se consolidando como um dos maiores expoentes da direita mundial nas redes sociais. Tem uma margem de 880 mil curtidas médias e 28 mil comentários, enquanto Lula tem 520 mil curtidas médias e 12 mil comentários.

O sentimento do impacto dos dois nas redes é mais favorável ao ex-presidente: 47% positivo e 30% negativo. Lula tem 42% positivo e 33% negativo.

Ainda de acordo com o relatório de monitoramento, o desempenho de Lula mais relevante se deu em 2024, sendo que, neste ano, suas postagens apresentam baixa performance.

“Mais do que métricas, o que vemos aqui são sinais claros de autoridade simbólica ou da falta dela”, escreveu Maracajá, para quem a equipe de Lula ainda não conseguiu transpor para as redes uma característica do presidente, de dialogar com a população.