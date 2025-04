Volta de Bolsonaro é mais temida que reeleição de Lula, aponta Quaest

O medo de Jair Bolsonaro retornar ao poder é maior do que o da reeleição de Lula em 2026 para 44% dos brasileiros, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 3. A diferença, no entanto, não é tão grande: 41% da população têm medo da continuidade de Lula no poder, e 6% têm medo de ambos.

O levantamento mostra que 62% dos brasileiros consideram que Lula não deveria se candidatar à reeleição. O número representa um salto de dez pontos percentuais em comparação com a última pesquisa, de dezembro de 2024.

Cerca de 35% da população considera que Lula deve se candidatar em 2026, representando também uma diminuição de dez pontos percentuais em relação ao último levantamento.

Na intenção de voto espontânea, Lula fica à frente de Bolsonaro por dois pontos percentuais. O petista tem 9% das intenções de voto espontâneas, enquanto Bolsonaro tem 7%.

A pesquisa revela também quem os brasileiros consideram que deve ser o candidato da direita em 2026, caso Bolsonaro não possa concorrer ao pleito. Os nomes favoritos, com 15% e 14%, respectivamente, são Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro.

Pablo Marçal tem a preferência de 11% da população; Ratinho Júnior, 9%; Eduardo Bolsonaro, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, 4%; Eduardo Leite, 3%; e “outros”, 1%. Cerca de 19% responderam “nenhum dos citados”, e 16% “não souberam responder”.

A pesquisa contou com 2 mil entrevistas entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais.