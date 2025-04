Moraes determina prisão de sobrinho de Bolsonaro por fuga a Argentina

O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Léo Índio, sobrinho de Jair Bolsonaro, devido à fuga dele para a Argentina. A decisão aconteceu na tarde desta quarta-feira, 2.

Moraes atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Escreveu o PGR: “Ao se evadir para a Argentina, Leonardo Rodrigues de Jesus deliberadamente descumpriu medida cautelar alternativa a? prisa?o, a evidenciar sua insuficie?ncia, o descaso com a aplicac?a?o da lei penal e desrespeito a?s deciso?es emanadas pelo Supremo Tribunal Federal”.