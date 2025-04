Ruralistas querem correr com lei de reciprocidade de tarifas

A senadora Tereza Cristina afirmou nesta terça-feira, 1, que os ruralistas vão conversar com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para acelerar a tramitação do projeto de lei que propõe a reciprocidade do Brasil sobre as políticas tarifárias dos demais países.

De autoria do senador Zequinha Marinho, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade a um dia do anunciado tarifaço do presidente Donald Trump.

“O projeto ajuda o Brasil a ter contramedidas se vierem tarifas injustas. O Brasil não é um país que afronta, que retalia”, salientou a senadora, apontando que, com a lei, o país pode aplicar a mesma alíquota cobrada do país importador ou até uma taxa maior.

Os ruralistas já conversaram com os líderes partidários e do governo. Eles querem que o deputado Arnaldo Jardim seja o relator do projeto de lei na Câmara.