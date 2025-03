Drops da semana: de volta da Ásia, Lula mede forças com Bolsonaro no Congresso

O presidente Lula retorna a Brasília depois de uma semana de viagem ao Japão e ao Vietnã e sai a campo para tentar organizar a base aliada na segunda metade de seu terceiro mandato. De imediato, o petista terá de medir forças no Congresso com os apoiadores de Jair Bolsonaro no encaminhamento do projeto de lei que anistia os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Esse assunto será um teste para o Planalto no enfrentamento com a oposição.

Nesta terça-feira, 2, os líderes que apoiam Bolsonaro pretendem se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) com o objetivo de convencê-lo a colocar em votação no plenário, na quinta, um pedido de urgência do projeto de lei. A ala governista vai trabalhar para barrar essa pauta.

O comportamento de Motta nesse caso dará sinais sobre como ficou sua relação com Lula depois da viagem à Ásia. Em evidente movimento político, o petista convidou os atuais chefes do Legislativo para a visita aos dois países. Além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também integraram a comitiva os ex-presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e outros parlamentares.

Da parte de Lula, essa aproximação tem caráter institucional, por agregar a cúpula do Parlamento às iniciativas do governo no cenário externo, mas principalmente político, para amarrar acordos sobre as pautas do governo em tramitação no Congresso e, se possível, para as eleições de 2026.

Se a proposta de anistia não avançar, a oposição ameaça obstruir os trabalhos legislativos caso Motta não leve pedido de urgência para votação no plenário. Caso isso ocorra, pode afetar projetos importantes para o governo, como a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Expectativas para a reforma ministerial e o relator do Imposto de Renda

Embora Lula tenha dito que não conversou sobre a política brasileira com os políticos que levou para a Ásia, a aproximação com os líderes do Centrão pode ajudar a destravar a reforma ministerial que, até agora, atendeu apenas o PT. A troca de nomes na Esplanada é uma das ferramentas do presidente para negociar apoios para o restante de seu mandato e para as alianças eleitorais.

Presentes na comitiva, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são citados nas listas de especulações sobre possíveis novos ministros. As decisões de Lula sobre a reforma serão conhecidas nas próximas semanas.

Réu, Bolsonaro tenta manter a base mobilizada

Tornado réu pelo STF na semana passada, Jair Bolsonaro trabalha para manter a esperança de seus seguidores em torno de sua candidatura em 2026, apesar da ação penal iniciada pelo Supremo e da declaração de inelegibilidade pelo TSE e . Em entrevistas e aparições públicas, o ex-presidente atua para contestar as acusações no Supremo e no meio político. Na sexta-feira, 4, por exemplo, ele se reúne com o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

Haddad cumpre agenda na França

Fernando Haddad estará em Paris nesta segunda, 31, e na terça, 1, para uma agenda de assuntos econômicos com o governo e instituições francesas. A viagem servirá também para a preparação de uma viagem que o presidente Lula pretende fazer ao país em junho deste ano.

Nestes dois dias, o ministro da Fazenda participará de uma conferência sobre os 10 anos do Acordo de Paris no instituto de ciências políticas Sciences Po e da cerimônia de abertura dos Diálogos Econômicos Brasil-França. Haddad também se reunirá com o ministro da Economia e das Finanças da França, Éric Lombard. Nos encontros, um dos temas tratados será o acordo Mercosul-UE, ponto de discórdia entre o Brasil e a França.