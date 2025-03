Os últimos atos de Eduardo Bolsonaro na Câmara antes de se licenciar

Os últimos atos de Eduardo Bolsonaro antes de se licenciar da Câmara dos Deputados para morar nos Estados Unidos foram três requerimentos de informações a ministros de Lula. Os documentos foram assinados no dia 18, mesmo dia em que o ele anunciou sua permanência no país em que sonhou ser embaixador.

Eduardo já estava nos Estados Unidos quando os requerimentos foram feitos. Naquele mesmo dia, o deputado, apesar de já ter anunciado a licença, marcou presença no plenário da Câmara.

Foram três requerimentos feitos em conjunto com outros deputados do PL. Um pedido de informação a Paulo Teixeira, ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, sobre o redirecionamento de R$ 750 milhões do orçamento para agricultura familiar.

Outro para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre “eventuais providências a serem adotadas pelo Ministério e Polícias a respeito do “abril vermelho” planejado pelo MST”, e o terceiro para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, “sobre a celebração de Memorando de Entendimentos com a Venezuela na área de agricultura e pecuária”.

Eduardo Bolsonaro não tem data certa para voltar dos Estados Unidos. Na semana passada, o deputado protocolou seu pedido de licença alegando “saúde” como motivação. Publicamente, ele disse que a razão foi temer uma suposta perseguição.