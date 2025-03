Presidente do BRB se diz certo da aprovação pelo Banco Central da compra do Master

O anúncio pelo Banco de Brasília (BRB) na sexta-feira, 28, de aquisição de 49% das ações ordinárias (com direito a voto) e 100% das ações preferenciais (sem direito a voto) do Banco Master, em uma transação avaliada em aproximadamente R$ 2 bilhões, causou furor no mercado financeiro ao longo do fim de semana. Executivos de bancos privados passaram a trocar mensagens entre si, analisando a compra do banco público, que ainda precisa ser aprovada pelo Banco Central (BC) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Em entrevista à coluna, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, respondeu aos principais pontos que, nessas mensagens, eram levantados para jogar dúvida sobre a transação. Há sinergia entre as operações do Master e do BRB? E os ativos complexos do Master, como os precatórios? Fora observados todas as exigências do BC?

Apesar da parceria, as duas instituições continuarão operando de forma independente, mas sob uma única marca: BRB. Daniel Vorcaro, controlador do Master, permanecerá na posição, que passará a se chamar BRB Banco de Investimentos, mantendo 51% das ações com direito a voto. O BRB, por sua vez, terá direito de veto em decisões específicas.

O Banco Master passará ainda por uma reestruturação societária, na qual algumas participações atualmente sob sua titularidade serão separadas da operação. A transação inclui apenas o banco múltiplo, a fintech Will Bank e a securitizadora Maximainvest.

Abaixo, os principais trechos da conversa com o presidente do BRB.

Algumas análises de mercado sugeriram que bancos privados teriam optado por não avançar na operação com o Master por conta de ativos considerados mais complexos, como a carteira de precatórios. Como o BRB avalia esse cenário?

No ano passado a gente começou a comprar umas carteiras de cartão de crédito consignado do Master. E a gente foi se aproximando do banco, entendendo a forma de operar e vendo que eles operavam em segmentos que são importantes para a gente e que a gente nunca tinha conseguido ter uma posição competitiva sólida, como mercado de capitais, como câmbio, como atacado, como cartão de crédito consignado. Em outubro do ano passado, a gente começou a ter uma conversa sobre a possibilidade de fazer uma sociedade. Em janeiro deste ano, o Banco Master mandou um ofício formalizando essa proposta para que a gente avaliasse a possibilidade ou de uma parceria estratégica ou de uma parceria societária. Contratamos alguns assessores, PWC e Lefosse, para nos auxiliarem nessa análise. A gente se debruçou sobre todos os ativos e passivos do Master e fizemos um planejamento estratégico e um plano de negócios para o que seria esse conglomerado que depende de aprovação regulatória. Nesse sentido, a gente encontrou uma série de ativos que não fazem parte desse novo escopo de atuação.

Quais ativos?

Notadamente os precatórios, os direitos creditórios relativos a processos judiciais e os fundos de investimento em ações de empresas que não fazem parte do conglomerado. Essa foi a razão de a gente ter definido o perímetro da transação excluindo esses ativos que representam aproximadamente R$ 23 bilhões. As pessoas estão questionando esses ativos que você chamou de complexos e que nem fazem parte do escopo da transação.

Houve comentários de executivos de instituições privadas sobre o fato de a operação ter sido liderada por um banco público. Qual a sua visão sobre esse tipo de crítica?

Nesses últimos anos, o BRB mudou o posicionamento do mercado. A gente passou a crescer, a entrar em novos segmentos. A gente se tornou líder aqui no DF em crédito imobiliário, em crédito rural. O nosso cartão de crédito, o Dux, passou a ser reconhecido como um dos melhores do mercado. O BRB adotou uma posição mais competitiva. E nesse sentido a gente começou a fazer transações de M&A, inclusive olhar ativos para compra. O Master é o terceiro banco que a gente analisa desde 2021 nesse sentido. Isso mostra que não deveria haver distinção entre a capacidade de competir de um banco público e de um banco privado. Por ser público, a gente tem algumas restrições, precisa observar alguns procedimentos adicionais e todos eles foram observados nessa transação. Muitas vezes a preocupação que surge é se uma entidade pública está trazendo algum ativo indesejado para o negócio. E não é o caso. Fizemos uma revisão dos ativos e passivos, uma due-diligence e selecionamos os ativos que fazem parte desse novo posicionamento estratégico, desse novo conglomerado que estamos procurando construir.

Alguns especialistas apontam dúvidas sobre a existência de sinergias entre o Master e o BRB. Há, de fato, complementariedade nas operações? Em quais frentes isso se manifesta?

É super interessante isso, porque o BRB ao longo desses últimos anos se tornou um banco de varejo completo. A gente atua na pessoa física, a gente atua na pessoa jurídica, a gente atua em cartões, atua em seguridade, em investimentos, atua em governos. Mas a gente não conseguiu entrar em alguns mercados ou segmentos específicos como atacado, médias e grandes empresas, mercado de capitais, câmbio, o próprio cartão de crédito consignado que a gente vem tentando entrar no mercado há algum tempo. O Master possui esses produtos, atua nesses segmentos. Então existe uma complementariedade de negócios. O BRB se posiciona no mercado como um banco completo. Um banco que quer ser o primeiro banco de relacionamento dos seus clientes. E sem esse tipo de segmento é um tanto difícil da gente alcançar essa posição estratégica no mercado. Além disso, o Master tem na sua estrutura um banco digital. É uma fintech que nasceu com a cabeça de banco digital, que entende a atuação nesse mercado e que nos interessa bastante porque a gente tem praticamente quatro milhões de clientes que vieram desse mundo de banco digital. O Master tem determinadas tecnologias, sistemas e conhecimentos especializados e acesso a conhecimentos especializados que, por exemplo, como um banco público, a gente também enfrenta limitações.

O BRB está confiante na aprovação da operação pelos órgãos reguladores? A operação está alinhada com os critérios e exigências do Banco Central para esse tipo de transação?

Existe um procedimento estabelecido nas normas em relação a isso. E nós instruímos, elaboramos as documentações de maneira que a gente acredita que atende e evidencia a nossa visão do negócio. Então a gente acredita que o Banco Central e o Cade se debruçarão atentamente, farão uma análise criteriosa do negócio e que a gente entende que sim, tem viabilidade econômica e capacidade de contribuir para os clientes, para a sociedade e para o sistema financeiro nacional.

Quais os principais benefícios esperados para o BRB com essa movimentação?

Os principais benefícios são acesso a mercados e segmentos que a gente hoje não tem uma atuação forte, como é o caso de câmbio, de serviços de mercado de capitais, de atuação em médias e grandes empresas e, no caso, cartão de crédito consignado e bancos digitais. Além disso, o Master aporta acesso à tecnologia, aporta o banco digital e a capacidade de contratar recursos técnicos especializados que, muitas vezes, nós enfrentamos restrições como empresa pública.

Na política local de Brasília, a transação passou a ser objeto do jogo político. Como é que você vê esse movimento?

A nossa decisão é guiada pela lógica negocial, por aquilo que a gente entende que fortalece a posição competitiva do BRB e que o ajuda a cumprir seus objetivos como banco e como banco público. Então, a gente entende que isso não deveria ser politizado.