União Brasil não vê caminho de volta em federação com o PP

Apesar de o União Brasil ainda precisar resolver conflitos internos para firmar a federação com o PP, integrantes e lideranças do partido não veem mais caminho de volta e dão a aliança como certa.

A principal pedra no sapato de Antônio Rueda, presidente do União Brasil, atende pelo nome de Ronaldo Caiado. O governador do Goiás tem até evento marcado para lançar sua candidatura à Presidência da República. Será na próxima sexta, 4 de abril, em Salvador.

Caiado não apoia a federação e considera que o movimento político será um “tiro no pé”, segundo disse em entrevistas recentes. Outro fator é o presidente do PP, Ciro Nogueira, condicionar a candidatura de Caiado ao apoio de Jair Bolsonaro ao goiano.

Segundo aliados de Rueda no União, no entanto, a expectativa de poder que a federação tem gerado é o que faz com que as negociações não recuem.

A federação PP-União Brasil se tornaria a maior força da Câmara, com 106 deputados, ultrapassando o PL de Bolsonaro, que atualmente tem maior bancada. No Senado, as duas siglas somam 13 senadores, número que levaria a federação a tomar do PSD o posto de segunda maior bancada da Casa.

Ter as maiores bancadas no Congresso é importante, por exemplo, para ter preferência na hora de dividir o comando de comissões. O maior partido — ou a maior federação — pode escolher primeiro com qual comissão quer ficar.