Reforma de “Cirandódromo” recebeu R$ 19 milhões em emendas em município no Amazonas

O município de Manacapuru, no Amazonas, recebeu R$ 19 milhões em emendas parlamentares para a reforma do Cirandódromo da cidade. Em contrapartida, o município, que é o terceiro mais populoso do Amazonas, destinou apenas R$ 5 milhões em emendas para a Saúde.

A maior parte das emendas enviadas a Manacapuru foi de comissões, ou seja, não é possível saber quem são os autores. A cidade é comandada pela prefeita Valciléia Maciel, do MDB.

Da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, Manacapuru recebeu R$ 52 milhões em emendas, valor que representa 25% do montante enviado pela comissão para o estado do Amazonas inteiro.

O município também recebeu R$ 13 milhões da Comissão de Assuntos Sociais, R$ 3 milhões da Comissão de Saúde, R$ 5,4 milhões da bancada do Amazonas e R$ 17,8 milhões de emendas individuais de deputados e senadores.

Ao todo, foram R$ 91,4 milhões em emendas parlamentares destinadas a Manacapuru em 2024.

Os dados foram extraídos da Central das Emendas, uma plataforma que será lançada nesta sexta-feira, 28. Criada pelo engenheiro de computação Bruno Bondarovsky, em parceria com o Departamento de informática da PUC-Rio, a central reúne todos os dados disponíveis sobre as emendas parlamentares desde 2015.