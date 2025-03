Comissão da Câmara aprova moção de louvor a Eduardo Bolsonaro

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou nesta quarta-feira, 26, uma moção de louvor a Eduardo Bolsonaro. O requerimento pela homenagem a Eduardo foi proposto por dois de seus principais aliados, Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, e Mário Frias, do PL de São Paulo.

A justificativa para a moção aprovada no colegiado foi um suposto trabalho do filho de Jair Bolsonaro em expor internacionalmente o que o bolsonarismo entende como injustiças no Brasil, sobretudo do STF. Eduardo Bolsonaro se licenciou do mandato na Câmara e está em Washington, onde tem articulado retaliações ao Supremo.

A decisão da Comissão de Relações Exteriores veio logo após Jair Bolsonaro e outros sete acusados se tornarem réus no STF pela trama golpista em seu governo.