Quem pode assistir ao julgamento da denúncia sobre a trama golpista no STF?

O julgamento que deve transformar em réus Jair Bolsonaro e outros sete suspeitos de tramarem um golpe está concorrido antes mesmo de começar. A sessão vai ser realizada a partir de terça-feira, 25, no plenário da Primeira Turma do STF, que é menor do que o plenário principal da Corte.

Em tese, qualquer pessoa pode acompanhar o julgamento. No entanto, a Primeira Turma conta apenas com 126 lugares. Eles serão destinados prioritariamente aos advogados das partes e a autoridades. Serão instaladas cerca de 50 cadeiras extras no local, para uso da imprensa interessada em cobrir o julgamento de forma presencial.

A Primeira Turma é composta de cinco ministros. O plenário principal, onde votam os onze integrantes do tribunal, dispõe de 243 cadeiras para quem quiser acompanhar as sessões.

Para se habilitar a assistir ao julgamento, é preciso solicitar autorização prévia ao STF e passar pelos procedimentos de segurança, que foram reforçados desde a semana passada. Foram instalados mais pórticos com raio x e mais cercas ao redor do tribunal.

Quem não conseguir garantir um lugar no plenário da Primeira Turma, pode acompanhar a sessão pela TV Justiça, que vai transmiti-la ao vivo.