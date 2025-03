Herdeiro da Vulcabras lança negócio de realidade virtual para compra de imóveis

O empresário Alessandro Bartelle, membro da família controladora da Vulcabras Azaleia, lançou nessa terça-feira, 18, no Faena São Paulo (foto), um negócio de realidade virtual e aumentada direcionado ao mercado imobiliário. A Barts&Co quer levar para o ambiente virtual os estandes dos principais imóveis de alto padrão em construção no país — onde os clientes vão conhecer os apartamentos em detalhes por meio de óculos de realidade aumentada.

Além da Even, que também é controlada pela família Bartelle, a Barts&Co tem parceria com incorporadoras como Cyrela, Gafisa e RFM. A empresa diz não cobrar nada de seus clientes para o envio dos óculos. Seu faturamento vem de comissões de 4% a 6% pagas pelas construtoras sobre a venda do imóvel.

Bartelle disse que, num primeiro momento, a empresa deve priorizar atender clientes de São Paulo. Ele estima que, em breve, também poderá firmar parcerias internacionais, incluindo no ambiente virtual da Barts, por exemplo, empreendimentos de Miami.

Para se aproximar do público-alvo, a empresa vai inaugurar um espaço físico na Faria Lima. O nome da loja ainda está indefinido, mas deverá ser Casa Barts. “Será um espaço híbrido, como se fosse um living de um apartamento sofisticado, com área comercial, exposição de artes e bistrô café”, afirmou.

O empresário estima que, em cerca de dois ou três anos, a empresa possa fazer alguma rodada de investimentos. Por ora, todo valor aportado no projeto, cujo montante não foi divulgado, vem de seu capital próprio.