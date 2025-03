Presidente de TRE arrisca a voz no Spotify

Devem chegar ao Spotify nas próximas semanas as canções originais gravadas pelo desembargador Ramom Tácio, presidente do TRE de Minas. Sim, o magistrado é cantor.

Tácio conversou com a coluna na segunda, 17, quando participava do coquetel da posse dos conselheiros da OAB, em Brasília.

Ele já se arrisca em vídeos pelo YouTube e Instagram, com canções próprias, sertanejo e rock clássico internacional. O desembargador disse que, por ser um magistrado, não pode receber por shows, mas que participa de eventos gratuitos. Orgulhoso, falou do dueto com o cantor sertanejo Eduardo Costa e dos próximos parceiros.

Disse que dorme poucas horas por dia e que, assim, sobra tempo para a Justiça e para a música.