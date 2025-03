Governo Lula fará evento e workshop sobre direitos humanos para empresas

O governo Lula vem preparando, para o final de maio, um workshop para empresas sobre direitos humanos. Liderada pelo Ministério dos Direitos Humanos, a iniciativa faz parte da Rede de Educação Permanente em Direitos Humanos.

O workshop tem o objetivo de ensinar empresas da iniciativa privada — de multinacionais a startups — sobre como gerenciar pessoas baseados nos princípios dos direitos humanos.

A pasta vem trabalhando também com o Ministério do Trabalho projetos para obrigar empresas a aderirem à agenda ESG (Environmental, Social and Governance, que em português significa Ambiente, Social e Governança).

A ideia do ministério comandado por Macaé Evaristo é que, no futuro, empresas sofram sanções caso não adotem formalmente práticas ESG. Essas diretrizes se comunicam, segundo a ministra, diretamente com a agenda dos direitos humanos.

O ministério também participará de um evento da ONU, o Fórum de Direitos Humanos para Empresas, que discutirá o tema entre 9 e 11 de abril.

Além da iniciativa para empresas, a Rede de Educação Permanente em Direitos Humanos vai oferecer cursos e workshops para sociedade civil e forças de segurança pública.