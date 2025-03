Distribuidora aposta em documentários independentes, como o vencedor do Oscar

De origem judaica, João Worcman, vice-presidente de aquisições da Sofa Digital, dona da distribuidora Synapse, não pensou duas vezes quando teve a chance de comprar os direitos de exibição do documentário “Sem chão” (“No other land”, título em inglês). Vencedor em sua categoria no Oscar deste ano, o filme retrata a destruição de Masafer Yatta, conjunto de aldeias palestinas na Cisjordânia, por soldados israelenses.

O projeto foi desenvolvido entre o ativista palestino Basel Adra e o jornalista israelense Yuval Abraham em meio ao ambiente conturbado da guerra.

“Eu tenho origem judaica, mas meu trabalho aqui não é analisar se o filme é politicamente X, Y ou Z. O meu trabalho é avaliar o impacto da história e ‘Sem chão’ foi um filme que me impressionou muito por sua construção. É um filme feito sem nenhum orçamento, mas muito forte e raiz”, disse Worcman.

O documentário segue para sua segunda semana disponível em 20 salas de cinema pelo Brasil. A Sofa Digital também tem os direitos de distribuição do filme em outros países da América Latina. Em breve, “Sem chão” chegará ao catálogo do canal Filmelier Plus, lançado recentemente pela Sofa Digital e disponível no Amazon Prime Video.

O chamariz da plataforma é outra obra que concorreu ao Oscar de Melhor Documentário este ano: “Quatro paredes”, de Shiori Itô. O filme conta a história autobiográfica de Itô, uma jornalista vítima de estupro que abre litígio contra seu abusador, um figurão do ramo de comunicação japonês, em busca de justiça.

Hoje, o portal Filmelier tem mais de 3 milhões de usuários únicos por mês, segundo Worcman. A Synapse, por sua vez, almeja adquirir cerca de 350 títulos e acaba de negociar um pacote de 75 filmes da Lionsgate, que desistiu recentemente de ter um streaming de marca própria no Brasil.