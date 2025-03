A nova edição do único romance de Janete Clair

Conhecida pelas novelas de sucesso que escreveu para a televisão, como “Selva de pedra” e “Irmãos Coragem”, Janete Clair é autora de um único romance, “Nenê Bonet”, que vai ganhar uma nova edição pela Instante. A obra chega às livrarias em 1º de abril, mês que marca o centenário da autora.

O livro da novelista foi publicado como folhetim em 1980, em dez capítulos na revista Manchete, e tem o enredo ambientado na década de 1920, entre o interior e a capital do Rio de Janeiro.

A protagonista é Ernestina, a Nenê, filha única de uma família da aristocracia rural do Rio, recém-casada com um homem que a trata friamente e se ausenta constantemente para tratar de negócios — a quem ela tenta desvendar, incluindo a relação dele com outra mulher.