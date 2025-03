Trem do Corcovado processa Light em ação de R$ 110 mil

A empresa Trem do Corcovado, responsável por transportar turistas para um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, o Corcovado, processou a Light devido a prejuízos causados por falhas no fornecimento de energia elétrica.

A empresa alegou que em 24 de janeiro, por volta das 14h49min, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na Subestação das Paineiras e o fornecimento foi reestabelecido só três horas depois.

Por conta do episódio, o trem teve que suspender suas operações e ressarcir consumidores que já haviam comprado bilhetes. Muitos dos que conseguiram subir o Corcovado antes da interrupção das atividades ficaram “presos” no topo do Cristo Redentor até a noite, quando o serviço foi reestabelecido.

A companhia também alega ter sofrido um “grande abalo em sua imagem”.

A ação foi dirigida à 31ª Vara Cível do Rio de Janeiro e tem valor estimado de R$ 110 mil, sendo R$ 90 mil por danos materiais e R$ 20 mil por danos morais.