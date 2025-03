Chamado de ‘lixo’ e ‘desprezível’, Kassab processa Kajuru no STF

Atacado pelo senador Jorge Kajuru, do PSB de Goiás, em um vídeo divulgado nas redes sociais em fevereiro, Gilberto Kassab acionou o STF contra o parlamentar. Kassab apresentou uma queixa-crime contra Kajuru pelos crimes de calúnia, injúria e difamação.

O chefe do PSD foi chamado pelo senador goiano de “desprezível”, “idiota”, “lixo não reciclável”, “analfabeto” e corrupto, entre outros impropérios. Os xingamentos de Kajuru vieram depois de Kassab ter feito críticas a Fernando Haddad e ao governo Lula, no final de janeiro.

O pessedista afirmou em um evento que vê Haddad como um ministro fraco na Fazenda e que, se a eleição presidencial fosse àquela altura, Lula não seria reeleito.

“Então você fala isso do Lula agora que você está querendo que o Lula te chame para te dar Ministério, para te dar dinheirinho, que é dinheirão que você gosta, você não gosta de dinheirinho. Você gosta de dinheirão”, atacou o senador.

Os advogados de Kassab argumentaram ao STF que não deve ser aplicada a imunidade parlamentar no caso do vídeo de Jorge Kajuru. Eles também pediram que uma eventual pena ao senador seja aumentada em razão do alcance do vídeo nas redes sociais e no WhatsApp.