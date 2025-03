Obra de Guimarães Rosa baseia peça que vai rodar por sete capitais

O monumental “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa, inspira uma peça que deve passar pelos palcos de sete capitais neste ano.

O espetáculo “Diadorim e eu, nós dois” levará ao teatro os jagunços Riobaldo e Diadorim, protagonistas de uma história de amor no livro de Guimarães Rosa.

Roteirizada por Afonso Drummond, com direção artística de Delson Antunes, a peça pretende discutir questões de identidade de gênero e sexualidade a partir da obra.

“Diadorim e eu, nós dois” deve ter temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo, cada uma com doze apresentações, e também passará por Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Salvador e Porto Alegre, com três apresentações em cada capital.